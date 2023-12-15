通用汽車兩廠房解僱1300工人　旗下Cruise裁員900人

美國最大汽車製造商通用汽車(GM)周四(14日)表示，將於1月初在美國密歇根州的兩家汽車廠裁員1,300人。

通用汽車稱，其Orion組裝廠將裁員945人，該廠房將停產Chevrolet的Bolt電動車，並將於2025年底開始改裝生產電動貨車。此外，由於Chevrolet的Camaro停止生產，該公司Lansing Grand River廠房的1,400名工人中，有350人將被解僱，但該廠房將繼續生產Cadillac CT4及Cadillac CT5汽車。通用汽車表示，其他廠房將為受影響的時薪員工提供職位。

另一方面，通用汽車旗下自動駕駛部門Cruise周四(14日)向外媒證實，公司內部宣布將裁員900人，佔員工總數的24%。

報道指，此次裁員主要影響商業營運及相關企業職能部門，之前一天，Cruise解僱9名關鍵領導者，原因是該公司對10月初發生一宗事故，當時一名行人被另一輛汽車撞倒後，隨後被一輛Cruise自動駕駛汽車撞上並拖行20英尺。

在周四裁員前，該公司有3,800名員工，此前Cruise上月也進行一輪承包商裁員。受影響的員工將收到截至2月12日的工資，以及至少8周的額外工資，以及遣散費。

Cruise的代表指，該公司現時目標是開發完全無人駕駛的L4服務，並在一個城市重新推出叫車服務。