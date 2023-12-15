憧憬減息美元明年無運行？富達、摩通及滙豐齊唱好　原因係...

美國聯儲局預期明年可能減息0.75厘，美元是否真的失去吸引力？不過外媒報道，多家大行稱，由於美國經濟表現出色，明年美元將出乎意料地轉強。

多家大行抱持這觀點，原因是基於如此預期，全球其他地區將比美國更難以承受更高的利率，並且經濟更接近衰退。雖然聯儲局已表示，計劃在明年將利率下調0.75厘，但預計從歐洲到新興市場的其他主要經濟體，也會採取類似甚至更快的減息措施，從而導致更大的利率差。

「奇怪的是，人們普遍認為美元將在明年成為輸家。」滙控外匯研究全球主管Paul Mackel表示，許多情況都顯示美元具有韌性，但只有全球軟着陸才會帶來明確的美元熊市情況。

富達基金經理George Efstathopoulos指，確實認為歐洲及英國的經濟更接近陷入衰退，認為美元兌歐元及英鎊將進一步轉強，並指「當這種情況發生時，美元總是會受到追捧，因它成為避風港。」

摩通則認為，隨着明年美國大選成為焦點，地緣政治緊張局勢將支持美元。如果目前的民調成立，考慮到可能徵收新的貿易關稅，美元的風險將偏向上行。