疫後復甦走數！內地今年逾400隻基金被結算

中國疫後經濟復甦不似預期，反而外資撤走，拖累股市債市下跌。內地媒體報道，今年至今已有401隻基金埋單退場，較去年同期增加20%，多隻甚至成立不足1年就夭折。

光大保德信基金12月12日公布，光大保德信歲末紅利純債基金受益人大會已於12月1日表決通過終止基金合約的議案，該基金於12月12日起進入結算程序。該基金成立於2014年8月，截至結算前，該基金A類、C類和D類的回報率分別為1.21%、0.83%和1.21%，績效在同類型基金敬陪末席。而另1隻光大保德信吉鑫混合基金於12月6日亦進入結算程序。而今年以來光大保德信基金已有多隻基金要埋單計數。

此外，截至12月13日，今年有26隻基金成立不足1年就進入結算程序。例如成立於今年1月的長盛均衡報酬混合基金，才營運8個多月，資產淨值出現連續50個交易日低於5,000萬人民幣的門檻，該基金受益人9月19日表決通過終止合約，並進入結算程序。

業內人士指出，雖然每隻基金結算的原因都不同，但絕大多數都是因為操盤績效欠佳，投資者紛紛贖回，導致基金淨值及受益人人數不斷減少，基金逐漸被「陰乾」，最終要結算收場。根據官方規定，受益人數不足200人或基金淨資產低於5,000萬人民幣，基金就可能面臨結算。