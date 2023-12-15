【高盛推介】騰訊急彈重上310元　資金積極吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊昨日(14日)輕微下跌約0.2%，今早(15日)發力反彈。開市隨即重上310元水平，高開約1.5%後升幅擴大，最高見319.4元。現報319.2元，升約4.2%。騰訊旗下新遊戲《元夢之星》於今日推出，有券商料首年收入可達50億至60億元人民幣，並給予騰訊「買入」評級。

觀察個股輪證資金流向，好倉於近日資金積極吸納，本周三及本周四共錄得約1,480萬元資金流入，為同期最多資金流入的個股相關資產。淡倉於本周二錄得約30萬元資金流入後，本周三及本周四獲資金轉向沽出。

騰訊購20417，行使價360.2元，2024年05月28日到期，實際槓桿7.6倍，中年期、輕微價外。

騰訊購19993，行使價380.2元，2024年04月25日到期，實際槓桿9.1倍，價外、高槓桿。

騰訊牛58486，收回價290元，行使價287.2元，換股比率500，槓桿比率9.5倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

騰訊牛65480，收回價270元，行使價267.2元，換股比率500，槓桿比率6.0倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

騰訊沽18521，行使價268.68元，2024年05月23日到期，實際槓桿7.7倍，輕微價外、高槓桿。

騰訊沽21345，行使價299.8元，2024年05月02日到期，實際槓桿6.9倍，貼價。

騰訊熊52287，收回價340元，行使價343元，換股比率500，槓桿比率13.4倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

騰訊熊50984，收回價350元，行使價352.8元，換股比率500，槓桿比率9.8倍，遠熊。

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