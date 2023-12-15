再攻一州！馬克斯打造「美版微信」大計漸近

外媒報道，根據公開資料，美國賓夕凡尼亞州於周一(11日)頒發的匯款許可證，允許社交媒體X的用戶可以相互匯款，具有類似PayPal的Venmo的功能，令X獲得相關許可的州份增至13個，而馬斯克將X打造成美國版微信的大計又邁進一步。

馬斯克去年高價收購Twitter，並易名為X，目標當然不只經營一個社交平台。他曾經透露，希望建立一個涵蓋通訊、社群、購物、支付和其他免費服務的平台，類似中國的微信。然而，要達到這目標，先要打通X在全美國的貨幣轉帳功能，經過一番努力後，目前已取得轉帳許可證的州份已增至13個，包括賓夕凡尼亞、亞利桑那、喬治亞、懷俄明及馬里蘭等。

布魯金斯學會研究員Aaron Klein表示，X為了向全美用戶提供支付服務，需要獲得每個州的批准，這過程將耗時18個月，並耗資數百萬美元。據報，馬斯克早前曾告訴X員工，使用者未來可在X上進行「財務規劃」。他預計，新功能將在明年底推出。

微信為中國最大的社群應用程式(App)，是一個同時具備通訊、影音、社群、購物、支付、遊戲等的App，擁有12.4億的用戶。不少內地人都表示，微信已進入生活每個細節，如果有一天忘記帶手機，就不知怎能過活。目前美國並冇一個類似微信的「Super App」。