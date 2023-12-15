【高盛推介】比亞迪重上210元
2023年12月15日 13:09
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高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪股份昨日(14日)升約0.9%，今早(15日)繼續反彈。早上高開約1.9%，及後重上210元水平，最高見211.2元。現報211元，升約2.8%。據中國乘聯會數據顯示，11月新能源乘用車生產達到98.9萬輛，按年增長37.3%，乘聯會亦料明年新能源乘用車批發達到1,100萬輛，按年增長22%
觀察個股輪證資金流向，比亞迪好倉於上周五至本周三共錄得約450萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。淡倉於本周三錄得約190萬元資金流入後，昨日亦獲資金轉向沽出。
比迪購21435，行使價250元，2024年06月25日到期，實際槓桿6.5倍，中年期、較貼價。
比迪牛61205，收回價200元，行使價196元，換股比率500，槓桿比率13.3倍，最高槓桿近牛之一。
比迪牛56554，收回價140元，行使價136元，換股比率500，槓桿比率2.7倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
比迪沽16513，行使價180.7元，2024年03月19日到期，實際槓桿8.0倍，低面值、高槓桿。
比迪沽21115，行使價211.8元，2024年07月16日到期，實際槓桿4.3倍，貼價。
比迪熊51594，收回價270元，行使價274元，換股比率500，槓桿比率3.6倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
吉利及長汽認股證條款：
吉利購21563，行使價10.7元，2024年09月06日到期，實際槓桿5.5倍。
長汽購17904，行使價10.3元，2024年02月21日到期，實際槓桿7.0倍。
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