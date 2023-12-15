滙達工商舖有限合夥基金冀未來3至5年集資5億

據指，該基金未來將聚焦於香港工商業大廈及工商舖買賣之投資機遇，給予專業投資者捕捉香港未來經濟環境及零售業的機遇，容許專業投資者以低門檻投資工商舖物業，目標未來3至5年集資規模達5億港元。

現代健康科技主席曾裕表示，公司主要業務為提供美容及保健服務，同時在港經營多間美容及保健中心等，過程中就各商業地段的工商物業租貸買賣市場進行分析及研究。而成立基金管理公司的初心，是希望能善用及協同管理團隊已掌握的資源，以更專業的方式將資源效益最大化。

她同時透露，基金目標於明年第一季在核心區購入3個小型工商舖，每間舖介乎2,000萬至3,000萬元，認為小型舖位增長潛力較高。

中原(工商舖)、中原澳門及橫琴董事總經理潘志明認為，過去20年物業市場年回報率看來，香港分層工廈及零售業樓字平均優於住宅類別，而從今年3月通關復常後，工商舖市場交投陸續復甦，整體價格於調整後更具投資潛力。