結好證券縮經紀業務及計劃裁員

港股表現持續低迷，有本地傳統券商縮減經紀業務。結好證券內部通告指出，傳統經紀業務已很難實現收支平衡，決定縮減經紀業務運營成本，包括分兩階段削減人手，以減少經紀業務虧損。

該行指，第一階段將與客戶交易貢獻值超低和純自我炒賣的經紀人解約，會將給予3個月過渡期，即至2024年3月底前，而到期將不予辦理牌照續期。2024年4月起開展第二階段，3個月內無法完成目標業績指標，將被勸退，經紀人可選擇轉去其他證券行、退休或轉行，公司將提供必要的協助。

該行將經營困難主要歸納3個因素，分別是網絡證券買賣、「零佣金」成為趨勢，及監管成本增加。

該行提到，互聯網券商及「零佣金」大大分流香港本土年輕客戶群和內地南下資金，直言「傳統經紀人模式已無力抗衡，瀕臨淘汰」。儘管傳統經紀人「百般努力」，亦收效甚微，獲客能力劇降，更以「斷崖式下跌」來形容佣金收入。

同時指出，近年香港的監管愈發嚴厲，實務中很多經紀人較難完全跟從監管要求，又相信很多業界人士對此有切身體會。監管成本持續增加，公司合規面臨極大的挑戰。

該行認為，預見即使港股回暖，也難以惠及傳統經紀。由於市場風險巨大，公司正逐步收縮孖展業務，無法支持經紀人的業務拓展。