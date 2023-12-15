屯門飛揚獲頒PropertyGuru兩項物業及建築設計大奬

長實發展部策劃經理朱志恒表示，飛揚最大建築特色是把大自然元素融入建築設計中，是次獎項代表着業界對項目的肯定。該盤位於天然山坡上，坐擁環迴山海景致，四座住宅大樓弧形排列，將四周大自然景觀從室外引入室內，不論是面向海景或山景的單位，都能享受自然景色。而會所採用「親自然」的設計理念，室內設施與戶外園林意境相連，彰顯「自然走進生活」的設計精髓。

是次為長實繼去年旗下新加坡項目Perfect Ten獲同一機構頒發獎項後，另一發展項目再次獲頒獎項。同系項目亦屢獲殊榮，包括香港歷山酒店、香港仔黃竹坑站三期、長江集團中心二期、沙田名日‧九肚山、將軍澳日出康城SEA TO SKY以及淺水灣90 Repulse Bay Road項目，都曾於本年度Asia Pacific Property Awards奪得多項殊榮。