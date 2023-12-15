二手樓價指數連跌四周　續創逾6年半新低

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報149.99點，按周跌0.48%，連跌4周共2.57%，創352周(逾6年半)新低，重返2017年3月中水平。

今周樓價指數是反映11月20日天水圍YOHO WEST公布首張價單當周的市況，新盤低價推售，二手樓價持續受壓，CCL進一步跌穿150點水平。2023年CCL暫跌4.32%，指數比今年4月168.40點高位累跌10.93%，亦較2021年8月191.34點歷史高位跌21.61%。

早前拆息創新高及港股急挫，將於12月下旬的CCL中反映，相信樓價走勢繼續向下。CCL只要再跌1.99點或1.33%，便到達148點年底目標，預期2023年全年樓價跌約5%。12月14日美國聯儲局及本港主要銀行維持利率不變，美國並暗示明年將會減息0.75厘，對本地二手樓價的影響將於2024年1月上旬公布的CCL才開始反映。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報150.29點，按周跌0.55%。CCL(中小型單位)報148.97點，按周跌0.45%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊跌4周，分別累跌2.57%及2.64%。CCL(大型單位)報155.11點，按周跌0.62%，連跌14周共7.85%。CCL Mass、CCL(中小型單位)及CCL(大型單位)分別重返2017年2月底、3月初及5月中時水平。

四區樓價方面，港島CCL_Mass報151.51點，按周跌0.62%。九龍CCL_Mass報143.89點，按周跌1.02%。新界東CCL_Mass報165.70點，按周跌0.31%。九龍及新界東樓價齊跌4周，分別累跌2.77%及2.32%。新界西CCL_Mass報138.24點，按周微升0.01%，連跌3周後回穩。港島、九龍、新界東及新界西樓價指數，分別重返2017年1月初、1月中、5月初及4月中時水平。

2023年計，CCL跌4.32%，CCL Mass跌3.85%，CCL(中小型單位)跌3.73%，CCL(大型單位)跌6.93%，港島跌2.82%，九龍跌4.57%，新界東跌2.54%，新界西跌4.94%。