道期升近百點 美將公布製造業採購經理指數
2023年12月15日 16:44
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美匯指數報102.19；港匯見7.8058；離岸人民幣(CNH)報7.1014，再創逾半年高位；美元兌日圓報141.73；歐元處1.0956；英鎊報1.2744。金價報2,038.51美元。油價微升，布油報76.85美元，紐油處71.86美元。比特幣見42,734美元。道指期貨升99點。
焦點數據：
21:30 美國12月紐約聯邦儲備銀行製造業指數
22:15 美國11月產能利用率
22:15 美國11月工業生產
22:45 美國12月製造業採購經理指數
22:45 美國12月綜合採購經理指數
22:45 美國12月服務業採購經理指數
●恒生指數全日收報16,792點，升390點或2.4%，主板成交近1,124億港元。恒指全周漲457點，升幅2.8%。
-傳歐冠昇不續約，港交所股價漲逾4%。
-結好證券縮經紀業務及計劃裁員。
-據報美團多次考察中東，冀組建當地團隊，但最後擱置...
-監督評價局助會財局查察涉及存放於內地審計工作底稿。
●內地11月工業增加值勝預期，惟零售及固定資產投資遜預期，滬深三大指數連日先升後回軟。滬綜指收報2,942點，跌16點或0.56%。
內地經濟：
●內地11月社會消費品零售總額按年增10.1%，遜預期。
●內地11月70大中城市商品住宅銷售價格按月整體下跌。
●大摩對中國A股立場仍謹慎，憂上市公司末季業績遜預期。
●外匯管理局擴大跨境貿易投資高水平開放試點。
●疫後復甦走數！內地今年逾400隻基金被結算。
●據報中國明年預算赤字率料達3%，或發1萬億人幣特別國債。
外地經濟：
●安聯：聯儲局正式開啟下一輪減息周期。
●普京向俄國人民道歉？意然係為咗雞蛋...
●憧憬減息美元明年無運行？富達、摩通及滙豐齊唱好，原因係...
●通脹快達標！秘魯央行連續第4次減息。
企業消息：
●急起直追！英特爾推新款AI晶片，力撼英偉達及AMD。
●再攻一州！馬克斯打造「美版微信」大計漸近。
●星巴克遭指控阻員工組工會關23家門市，美機構要求重開。
●通用汽車兩廠房解僱1300工人，旗下Cruise裁員900人。