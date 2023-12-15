Alibaba.com跨境電商達人賽2024正式啟動

全球B2B平台Alibaba.com(阿里巴巴國際站)今日(15日)舉辦數智‧未來年度客戶頒獎禮暨跨境電商達人賽啟動禮，歡迎各行業的公司代表參賽一展實力，向業界盡顯其電商轉型成果及發展歷程，參賽商家將接受歷時2個月的培訓，並選拔出優秀的行業楷模。

同時，Alibaba.com趁着聖誕月嘉許於Alibaba.com平台表現優秀的星級商家，今年更新增使用Verified Supplier金品誠企表現卓越的商家獎項，藉以推動和鼓勵本土電商成長。

第八屆名為「數智．未來」的達人賽招募期已啟動，報名截至2024年1月15日。為了培育本土電商及推動業界發展，大會其後將於2024年1月安排專業培訓機構為參賽隊伍提供指導及培訓，並在明年2月1至2日進行初賽，大會評審將通過商家的平台能力、獲客能力、團隊打造、演講技巧來進行評分，挑選出10名優秀參賽者進入決賽。而成功進入決賽的隊伍將於明年3月5日爭奪「年度最強達人」的寶座。同時，大會設有「年度新星獎」、「創新電商獎」以及「超級賣家獎」。

Alibaba.com香港區域經理文成樑表示，Alibaba.com每年在香港舉辦達人賽，透過競賽的方式持續促進業界之間交流，彼此汲取經驗及電商營運技巧，運用新技術達到更高效的市場營銷，並在競爭激烈的商業環境中，讓更多客戶看見他們、認可他們。