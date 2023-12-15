金管局：上季信用卡交易總額季增4.2%　海外消費佔25%

金管局公布2023年第三季在香港發行的支付卡的統計資料。

根據季度統計資料，於2023年第三季末，在市面流通的信用卡總數為1,954萬張，按季下跌0.8%，按年下跌0.4%。信用卡交易量及金額(包括零售銷售及現金貸款)容易受季節因素及整體經濟環境影響，走勢較為波動。在2023年第三季，信用卡總交易量為27,518萬宗，較上一季增加8.3%，較2022年同期則增加13.3%。2023年第三季的信用卡交易總額為2,266億港元，較上一季增加4.2%，與2022年同期比較增加17.2%。交易總額當中，1,608億元(71.0%)為香港消費，567億元(25.0%)為海外消費，91億元(4.0%)為現金貸款。

扣帳卡方面，由於同一張扣帳卡可包含多於一個扣帳卡品牌，因此難以計算在市面流通的扣帳卡總數。正如信用卡交易的情形一樣，涉及零售銷售及支付帳單的扣帳卡交易量及金額(註四)亦會受季節因素影響。在2023年第三季，涉及零售銷售及支付帳單的扣帳卡總交易量按季增加2.9%至4 571萬宗，總額則按季增加0.1%至682億元。與2022年同期比較，2023年第三季的扣帳卡總交易量減少0.6%，總額減少2.0%。