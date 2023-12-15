港交所：歐冠昇不尋求連任　陳翊庭為下任行政總裁

陳翊庭現年54歲，是港交所首位女性行政總裁，任期3年，至2027年5月。值得留意的是，陳氏在於2007年至2010年期間擔任香港交易所上市科首次公開招股交易部主管，2010年離開後在達維律師行(Davis Polk & Wardwell LLP)任合夥人，也是史美倫主政金融發展局期間的智囊之一，在史美倫出任港交所主席後，2020年重新加入港交所。

過去兩年半，新冠疫情和全球市場低迷帶來了格外困難的宏觀環境，港交所董事會對歐冠昇在此期間的領導和作出的貢獻表示感謝。在任職期間，歐冠昇領導了多項重大戰略舉措的落實以及香港交易所的國際推廣工作，在紐約和倫敦開設了新的辦事處，並領導了一系列產品和平台的開發和完善，包括推動香港交易所的衍生產品和 ETF 市場的增長。