國泰夥中國民航大學及中國民用航空飛行學院培育人才

兩所高校開展人才培養，攜手培育更多國際化、高質量的民航人才，助力中國民航的高質量發展。

在由中國民用航空局、香港民航處和香港國際航空學院聯合舉行的2023亞太地區創新科技及能力提升展覽會上，國泰集團行政總裁林紹波在財政司副司長黃偉綸及中國民用航空局副局長崔曉峰的見證下，分別與中國民航大學校長丁水汀以及中國民用航空飛行學院院長關立欣交換了合作備忘錄。

林紹波表示，國泰航空一直致力加強香港與內地及世界各地的聯繫，承擔國家「十四五」規劃所託付的重任，並更好地融入國家發展大局。很高興能與內地兩所知名的中國民用航空局直屬的高校合作，共同為中國民航高質量發展提供有力的人才支撐。

他指，希望借助兩所民航大學在內地的影響力及資源優勢，吸納更多內地的優秀人才，更好地發揮國泰「背靠祖國」的獨特定位及深耕內地市場的決心，期待並歡迎更多優秀的內地航空業人才加入國泰。

根據合作備忘錄，國泰航空與兩所高校在飛行、機艙服務、工程、機場運作、創科等民航領域上，攜手探索創新的專業人才培訓模式，並設立專項獎學金及助學金，鼓勵和支持更多內地優秀青年為民航強國貢獻智慧和力量。各方也將加強在民航科技創新領域的合作，實現資源分享及優勢互補。