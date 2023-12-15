工銀亞洲延長5間分行周末營業時間　迎接元旦及新年假期

中國工商銀行（亞洲）宣布，為配合業務發展及滿足跨境客戶在元旦及農曆新年假期旺季對銀行服務的需求，該行將在2024年1月6日至2024年2月25日，延長5間分行指定星期六及星期日的營業時間，為客戶提供預約開立「理財金帳戶」服務及一般業務查詢服務（不設現金交易服務）。

該行自今年4月起實行指定分行7天營業服務，切實回應本地及跨境客戶於周末的金融需求。對比去年同期，今年1至11月本行新客數量錄得超過96%增長。中國工商銀行（亞洲）一直秉承服務客戶、以人為本的精神，繼續延長指定分行營業時間。5間分行分別為中港城分行、旺角分行、上水分行、銅鑼灣分行及上環分行，覆蓋港九新界，旨在便利前往不同區域的客戶。

中國工商銀行（亞洲）執行董事、副行政總裁兼替任行政總裁顧旋表示，隨着粵港澳大灣

區深度融合，今年區內人流、物流、資金流均顯著提升，特別是跨境理財方面，留意到

客戶需求非常殷切，今年1至11月經網上預約開戶的客戶數量已是去年全年的11倍以上，「灣區帳戶通」在港開立內地銀行賬戶的客戶申請數量亦遠超2022全年。因此，該行決定持續延長5間位於旅遊旺區或鄰近關口的分行於周末營業時間，以滿足本地及大灣區客戶持續上升的金融需要。