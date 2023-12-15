OneDegree夥杜拜保險公司　為阿聯酋提供數字資產保險服務

亞洲首間提供數字資產保險的持牌保險服務供應商OneDegree與杜拜保險公司（Dubai

Insurance Company）達成合作，攜手為阿拉伯聯合酋長國（阿聯酋）地區提供數字資產保險服務。中東北非地區的數字資產市場充滿活力，是全球數字資產生態圈中最活躍的國際中心之一。OneDegree 與杜拜保險公司合作，將為阿布扎比和杜拜等區內頂尖市場的 Web3參與者提供支援。

OneDegree於兩年前率先推出OneInfinity，如今已成為Web3風險管理領域的市場領導者。OneDegree透過專為數字資產而設的保險產品OneInfinity支援良好市場參與者，並成功協助多位客戶於全球頂尖數字資產中心取得監管牌照。

中東北非地區多年來持續發展，穩步建立其在全球Web3市場中的領先地位。阿布扎比國際金融中心是首個實施數字資產監管的司法管轄區，而杜拜也緊隨其後推出全球首個獨立數字資產監管機構VARA。作為阿聯酋的主要保險公司之一，杜拜保險公司是OneDegree的理想合作夥伴，雙方均致力於鞏固阿聯酋以安全及監管聞名的Web3國際中心地位。

是次合作包括提供商業責任保險，特別是專業人士賠償、董事和高級管理人員等險種。雙方亦將就託管錢包保險等從未引入阿聯酋市場的嶄新產品，共同尋求監管當局的認可。

根據合作協議，杜拜保險公司也經B輪融資為OneDegree注入戰略融資資金。