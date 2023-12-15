歐冠昇有話兒！離任港交所因為變成「空巢老人」？

香港交易所行政總裁歐冠昇明年5月任期結束後，將不會尋求連任。他在社交平台上表示，在港交所工作是令人難以置信，而且獨特的經歷，但現在是「停下來思考下一步的時候了」。透過盡早宣布離任行政總裁，可確保港交所有足夠時間實現順利過渡，而未來幾個月會與團隊密切合作，實現有關目標。

他指，過去34年間無間斷地工作，最近更成為一名「空巢老人」(empty nester)，但仍感覺健康、年輕、充滿活力，所以希望花時間反思、重新出發，並為未來制定計劃。

歐冠昇指，自加入港交所以來，對推行的策略措舉和推進的項目感到非常自豪。即使面臨新冠疫情封關、地緣政治挑戰、全球利率高企和脆弱的通脹環境，港交所在過去3年仍取得多項成就，包括出色的財務業績。同時形容交易所的團隊「才華洋溢」，所實施的重要基礎設施變革，將使集團未來幾十年持續取得成功，變得更現代化、多元化、國際化。港交所財務狀況一直非常穩健，亦增強風險控制。

他表示，如果沒有同事以及一路上結識的朋友，一切都不可能實現，他向所有人表示深切感謝。展望即將到來的假期和2024年，期望是一個繁榮、和平，以及富有成效的一年，亦是充滿成長、優質家庭時光的一年。