「移民盤」湧現！粉嶺未補價居屋劈價一成

移民賣樓趨勢持續，未補價第二市場亦有同類個案，粉嶺居屋嘉盛苑三房單位，業主移民放售，累減接近一成以約410萬元成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

新界區

●中原李嘉龍稱，大埔太湖花園2座中層H室，實用面積約400方呎，兩房間隔，開價約540萬元，議價後以500萬元沽出，呎價約12,500元。

●美聯蔡潔雯表示，大埔白石角天賦海灣1期6座高層C室，屬銀主盤，實用面積1,098方呎，四房間隔，以約1,128萬元沽出，呎價約10,273元。

●中原利志良表示，粉嶺碧湖花園錄本月首宗成交，屋苑6座中層A室，實用面積約489方呎，兩房間隔，屬銀主盤，開價約495萬元，減至約450萬元沽出，呎價約9,202元。

●世紀21奇豐陳偉康指出，粉嶺居屋嘉盛苑C座高層1室，實用面積約598方呎，三房間隔，未補價第二市場叫價約450萬元，業主移民沽貨，累減40萬元，減幅約9%，成交價約410萬元，呎價約6,856元。

●世紀21奇豐周晉廷表示，粉嶺居屋欣盛苑E座低層3室，實用面積約401方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價約268萬元，減至約250萬元售出，呎價約6,234元。

●祥益龍超君指出，屯門居屋兆康苑I座低層2室，實用面積約483方呎，兩房間隔，減價約35萬元，以約355萬已補價自由市場價成交，呎價約7,350元。

●利嘉閣梁敬嚴稱，將軍澳都會駅8座中層C室，實用面積約894方呎，四房連套房間隔，原叫價約1,300萬元，以1,168萬元成交，呎價約13,065元。

●中原劉紹剛表示，將軍澳SAVANNAH第2A座中低層B室，實用面積約680方呎，三房間隔，開價約1,300萬元，累減230萬元或18%，以約1,070萬元成交，呎價約15,735元。

●中原柯勇表示，將軍澳天晉IIIA第3A座中層E室，實用面積約541方呎，兩房開放式廚房間隔，望內園景，以約899萬元易手，呎價約16,617元。

●中原李俊龍表示，將軍澳慧安園4座中層D室，實用面積約354方呎，兩房間隔，以約480萬元成交，呎價約13,559元。

●世紀21奇豐廖振雄指出，西貢濤苑雙號屋地下A室，實用面積約955方呎，三房連套房間隔，花園約816方呎，以1,580萬元連車位沽出，呎價約16,545元。