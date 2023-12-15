本月新盤暫錄8宗大手成交 九龍四房豪宅2.4億元沽出
2023年12月15日 21:20
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一手市場於本月暫錄約8宗樓價為5,000萬元或以上的大額成交，包括石硤尾有豪宅項目以2.4億元售出四房連裝修單位，呎價逾5.4萬元。
●石硤尾緹外四房連裝修戶售2.4億元
嘉里建設(00683)旗下位於石硤尾龍駒道3號的緹外，周五(15日)以2.4億元招標售出四房連裝修單位。上述為第1座3樓 B室，實用面積為4,436方呎，屬四房四套房加雙工人房間隔，為連裝修示範戶，呎價約54,103元。資料顯示，物業成交期約1年。
●白石角University Hill第2A期單日沽兩伙
新鴻基地產(00016)旗下大埔白石角University Hill第2A期，周五(15日)沽出兩伙，共涉1,540.94萬元。當中，漾景閣第5A座的10樓B3室，實用面積410方呎，兩房間隔，成交價783.34萬元，呎價約19,106 元。
●觀塘Bal Residence增折扣變相減價
麗新發展(00488)及市建局的觀塘Bal Residence，周五(15日)修訂價單，將最高折扣率由11.75%增加至15.75%。價單提供5.75%的基礎折扣，最新增加兩種付款計劃，包括享8%折扣的120天優才現金優惠計劃A，適用於5樓至12樓價單單位的買家。另有享10%折扣的120天優才現金優惠付款計劃B，適用於15樓至27樓價單單位的買家。
●屯門OMA by the Sea三房連車位售1,245萬元
永泰地產(00369)旗下屯門OMA by the Sea，周五(15日)透過招標形式售出第2座11樓A1室，實用面積942方呎，採三房套間隔，連40方呎露台，連同一個停車位以1,245萬元售出，呎價約13,217元。該公司執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖表示，項目連同上周五沽出的兩房戶計，項目一周共售出兩伙，套現逾2,000萬元。全盤則累售473伙。
●啟德MONACO MARINE低座三房戶呎價約30,201元
會德豐地產旗下的啟德MONACO MARINE，周五(15日)以1,594.6萬元售出低座C座地下C室，實用面積528方呎，屬三房間隔，連312方呎花園，呎價約30,201元。據悉，買家現居於九龍城，鍾情上述單位的地下花園戶，加上位置方便子女上學，及受發展商近日所推出的先住後付「置優越1088付款計劃」優惠吸引，故購入自住。
●明雋及青衣明翹匯夥美聯推優惠
佳明集團控股(01271)旗下兩個住宅項目，包括鄰近港鐵土瓜灣站的明雋及青衣明翹匯，周五(15日)公布聯同美聯物業向新買家送出聖誕置業旅遊禮券，由即日起至12月31日期間，凡透過該行選購上述兩盤一手單位的各首5名買家，將可獲贈價值約2.88萬港元的旅遊禮券，名額共10個。
●啟德維港1號兩房終止交易
中國海外發展(00688)旗下已屆現樓的啟德維港1號，新近錄得1宗終止交易個案，涉及單位為2B座9樓C室，實用面積459方呎，兩房間隔，原本在今年10月13日以1,183.2萬元售出，當時呎價約25,778元，惟最新顯示已在周一(11日)終止交易。