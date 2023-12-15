本月新盤暫錄8宗大手成交　九龍四房豪宅2.4億元沽出

一手市場於本月暫錄約8宗樓價為5,000萬元或以上的大額成交，包括石硤尾有豪宅項目以2.4億元售出四房連裝修單位，呎價逾5.4萬元。

●石硤尾緹外四房連裝修戶售2.4億元

●白石角University Hill第2A期單日沽兩伙

●觀塘Bal Residence增折扣變相減價

●屯門OMA by the Sea三房連車位售1,245萬元

●啟德MONACO MARINE低座三房戶呎價約30,201元

會德豐地產旗下的啟德MONACO MARINE，周五(15日)以1,594.6萬元售出低座C座地下C室，實用面積528方呎，屬三房間隔，連312方呎花園，呎價約30,201元。據悉，買家現居於九龍城，鍾情上述單位的地下花園戶，加上位置方便子女上學，及受發展商近日所推出的先住後付「置優越1088付款計劃」優惠吸引，故購入自住。

●明雋及青衣明翹匯夥美聯推優惠

●啟德維港1號兩房終止交易