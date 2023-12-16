貝索斯︰未來一萬億人類居住於太陽系空間站

亞馬遜創辦人貝索斯在一次訪問中表示，他希望在遙遠的未來，「一萬億」人類將居住在太陽系，但實現這一目標的唯一途徑是建立大型太空站，而不是移民火星。

貝索斯的言論明顯是與另一位億萬富豪馬斯克唱反調，後者主張人類要移居火星。貝索斯說︰「我們的太陽係有足夠的資源來支持如此龐大的文明，但人類不會在其他星球上居住。」

他認為，實現星際殖民這一願景的唯一方法，是建造巨型太空站，因為「行星表面太小了，除非你把它們變成巨大的太空站」。

他說，人類將從行星或月球上獲取資源，以支持太空殖民地上的生命，這些殖民地類似於已故物理學家Gerard Kitchen O'Neill所設想的圓柱形空間站。

「它們比行星表面有很多優勢。你可以旋轉它們以獲得正常的地球引力。你可以把它們放在你想要的地方。」他並補充說，無論如何，大多數人都會想住在地球附近。

貝索斯在這次訪談中並沒有明確提到馬斯克，但這兩位億萬富翁過去曾就太空殖民的未來發生過爭執。馬斯克多次談到他殖民火星的野心，聲稱他希望最早在2050年開始建造人類定居點。