曜熊梁肇晉：美科技巨頭強勢料延續

美國財政部長耶倫表示，隨着美國通脹增速下滑，美國經濟增長保持平穩，聯儲局考慮降息是理所當然的。美國通脹率在明年底就有望達到2%左右，這正是聯儲局長期以來的通脹目標。

美國11月消費價格指數（CPI）按年增長3.1%，而2%是聯儲局長期以來的通脹目標，該局在本周的議息會議重申，將繼續減持美國國債、機構債務和機構抵押貸款支持證券，堅定致力於將通脹率恢復至2%的目標。

聯儲局明確表現出「鴿」派政策立場，暗示明年有機會降息3次，按兵不動是當前的一個趨勢，相信已經完成本輪的加息周期。同時，美國天然氣價格下跌，對通脹數據回落起了很大幫助作用。

AI熱潮創造龐大商機

美國投資者把希望寄託在大型科技公司，在削減數千個工作職位節省成本開支後，美國最大的科技和互聯網公司創造出與兩年前類似的高利潤。目前的預期是，科技巨頭的業績將彌補能源和醫療保健等行業的疲軟。

美股今年主要回報主要來自包括英偉達（Nvidia）及蘋果公司（Apple Inc.）在內的大型科技股，人工智能（AI）熱潮是今年科技股崛起的一個關鍵驅動因素，為相關領域企業創造大量商機。大型科技股的強勁表現，廣泛提振市場信心，估計科技股明年將繼續引領股市，相關股票基金仍可期待。

策略理財顧問 梁肇晉