石醴泉：經濟拐點現　A股迎轉勢

雖然老行專教導，嘗試捕捉正在下跌的刀非常危險，有機會被鎅到受傷一手血。但老行專沒有提及的是，刀是否已經離地不遠，接一把刀尖已經碰地的刀就相對安全。離地多遠惟有靠不斷觀察，但刀尖碰地的兆頭看似已經開始出現。

首先，內地30個大城市的新屋銷售面積看似逐漸穩定下來。內地房地產對經濟和股市的影響極大，愈早穩定下來愈有利。再加上11月下旬傳出監管機構準備推出救助房地產市場的「三個不低於」和「房企白名單」兩個措施，看似將會要求銀行更加進取地借貸給在白名單上的50家房企。

信貸增速有望改善

去年底推出的「16條」等措施，只是鼓勵金融機構促進房市平穩健康發展，跟去年的柔和措詞相比，今年的行動看似會更加積極。雖然暫時不清楚新措施推出的時間和其力度水平，但應是向着解決目前危機的方向前進。

內地的信貸脈衝指標仍在相對低水平，代表政府沒有用大水漫灌的方法來刺激經濟，甚至是根本沒用多大的貨幣政策來刺激，這也是內地房企財務狀況繼續惡化的原因之一。然而，估計「三個不低於」和「房企白名單」這兩個新措施推出後，信貸脈衝情況能得到改善。

其次，內地政府看似正在改善跟西方國家的外交關係，如11月初澳州總理訪華，為7年來首次。上月中領導人在美國跟美國總統拜登見面，雖然會後拜登在記者提問時用了不禮貌的稱呼，但內地政府相對忍讓，沒有用強列言詞或行為反擊，希望國際關係的改善也能幫助改善外國投資者對中國股債的興趣。另外，美國加息周期看似已經進入尾聲，如美息下調，外資對中國的興趣也會相對提升。

加大支援民企發展

再者，今年出口疲弱不是內地獨有，連應該受惠於外國厰商撤離內地的越南，也有同樣問題。過去一年疫情後，西方國家消費由購物重回到服務業上，導致內地出口量大減。不過，出口的下滑由去年底開始，所以從今年底到明年，在低基數的影響下，按年比較應會相對容易。除非西方國家出現經濟衰退，不然明年出口數字應該會比今年優勝。

最後，內地對民營企業和金融管控有機會採取更加寬鬆的政策，民企蓬勃發展顯然更有利經濟增長。

以上所講全是近期的觀察。此外，原本應在今年第四季舉行的三中全會遲遲未有落實，但有消息指或會在明年初召開，最近觀察到的政策新動向是否跟三中全會的推遲有關，投資者不妨拭目以待。

行健資產管理公司首席分銷總監 石醴泉

（作者為註冊持牌人士，以上非投資建議）