【專家樓評】黃詠欣：啃老族無入息點申按揭？

近日多個新盤銷情理想，因而接到大量相關按揭查詢，由於新盤一般有較長的成交期，是以不少買家在決定入市前，可能完全沒有先行向銀行查詢入息是否合按揭審批要求。有部分人士是做日薪工作，以現金出糧，亦有部分年輕人是做斜槓族（Slash），每月入息浮動，戶口入帳紀錄極混亂。

這些情況如要申請70%以上的高成數按揭，要準備及整理的入息證明文件較多，如果到入伙前才整理，極有可能出現「甩轆」情況。近日接到最棘手的個案，是客戶本身沒有入息，是「啃老族」，中學畢業後一直沒有工作，至近日其父母資助100萬元首期給客戶置業，想讓其學習自立，可是沒有入息證明下，如何申請按揭呢？

父母提供首期 仍須有正職

這個案中的客戶23歲，選中了天水圍一個新盤，購入單位約400萬元，預計做80%按揭，他在決定入市當刻以為可以由父母做按揭借款人，是以他根本沒想過沒工作及入息要如何申請按揭的問題。可是當他拿着臨時合約到銀行查詢以父母做借款人申請按揭時，才發現由於父母是經營小生意，已有一筆公司貸款，同時又有物業按揭在身，已經沒有多餘貸款額度去為兒子物業做借款人。

客戶大受打擊下，開始病急亂投醫，看到有網上有流傳，只要找父母的公司支薪給他，他便能有足夠入息去申請按揭，他不確定這做法是否可行。答案當然是不可行！

首先，他購入約400萬元物業，做80%按揭，年期30年，以現時息率4.125厘計，壓力測試要求下他要至才有約3.24萬元的家庭入息。然而，客戶自中學畢業後，5年來從未工作，首份工作便有月入逾3萬元，加上只是於小店當店員，銀行很有可能會質疑這個入息的可信性。特別是客戶做高成數按揭，要申請按揭保險，按保公司的審批要求只會比銀行更嚴謹。

其次，如客戶根本沒於父母公司工作，這個自製入息方法去欺騙銀行批按揭，不單客戶自己，連父母都可能犯法。由於客戶選了建期付款計劃，項目預計入伙日期為明年9月，尚有逾9個月時間，故此建議客戶試找一份正職工作。由於客戶未曾工作未有稅單，會建議客戶最好找大型企業工作，減少其入息被質疑造假的機會。

客戶接納建議，並火速在一家大型餐飲連鎖店工作，月薪約1.6萬元，入息剛夠單位每月供款，如要成功獲批按揭，客戶還要維持有固定入息至單位入伙為止。同時，亦要找一個按揭擔保人才可以通過基本按揭入息要求，而他的表姐願意幫忙。以上整個過程，不到一個月時間，客戶父母都想不到資助首期的舉動，真的可以成為兒子脫離「啃老族」的推動力。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣