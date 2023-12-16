華南城澄清關於徵求同意的不實陳述

公司謹此澄清，於2023年12月15日下午3時28分(香港時間)接獲資訊及製表代理人通知，已有至少一系列票據獲得75%以上的持有人投票贊成徵求同意。

公司對該不實陳述感到遺憾，並指出，該不實陳述暗示了投任何的贊成票將會是徒勞的，繼而阻止在投票截止日到期前進一步的投票，以示支持同意徵求。

披露虛假資訊是一個嚴重的事件。公司注意到《證券及期貨條例》第277條和第298條，根據該條例，罔顧後果或疏忽披露誤導性資訊將導致損害賠償(包括公司、其債權人及其股東可能蒙受的損失)的民事責任，以及/或對任何「披露、傳遞或散發，或授權披露、傳遞或散發該資料」此類資訊的人承擔刑事責任。公司完全保留其所有權利，包括就因任何此類誤導性資訊而遭受的或與之相關的任何損失尋求賠償的權利。

公司對這些明顯影響同意徵求結果的行為深感擔憂，並敦促債權人對明顯針對並意圖影響能夠在同意徵求中投票的債權人的虛假信息，並保持高度警惕。

鑑於此類不實言論在投票截止日期前流傳，公司特此將投票截止日期延長至2023年12月18日下午4點(倫敦時間)，以便投票人有更多時間投票。

公司已於2023年12月11日更新同意徵求方案，在保留此前方案中最高同意費0.5%的同時，還額外增加1%的激勵費，支持投資人所獲得的現金激勵倍增。公司還對5隻債券增加兩次攤銷支付，合計債券總規模的9%，因此投資人可以在1個月獲得5.5%的現金。增信方面新增南昌華南城，資產融資所得款項大部分將用於債券回購和贖回。