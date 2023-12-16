因病救治無效　商湯科技創辦人湯曉鷗離世

人工智能（AI）公司商湯科技周六（16日）傍晚發布訃告，指商湯科技創辦人、人工智能科學家、浦江實驗室主任、上海人工智慧實驗室主任、香港中文大學教授湯曉鷗因病救治無效，於周五（15日）晚上11時45分離世。

訃聞稱，湯曉鷗教授是中國人工智能領域的傑出代表。他學識淵博、治學嚴謹、求真務實、開拓創新，富有家國情懷和戰略眼光。他甘為人梯、獎掖後學、矢志創新、勇擔重任，把全部精力奉獻於電腦科學研究，積極推動原創技術發展，為中國人工智能領域科技事業發展做出了卓越的貢獻。他二十多年來悉心培養學生，桃李滿天下。他們將傳承湯曉鷗教授的精神與理念，在發展人工智能的道路上勇往直前。

資料顯示，出生於1968年的湯曉鷗是遼寧鞍山人，1990年從中國科學技術大學畢業；1996年獲得美國麻省理工學院博士學位後，進入香港中文大學工作；2001年創立了香港中文大學多媒體實驗室；2005年至2007年在微軟亞洲研究院工作，擔任視覺計算組主任；2008年在深圳先進技術研究院多媒體整合技術研究室工作，擔任主任和研究員。