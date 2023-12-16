美聯：2023年二手夾屋註冊量創4年新低

據美聯物業資料研究中心綜合土地註冊處資料顯示，2023年(截至12月14日)二手夾屋註冊量共錄147宗，較2022年全年177宗跌約16.9%，創4年新低。

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，2023年(截至12月14日)全港10個夾屋屋苑中，宗數「9跌1升」。若以按年跌幅計算，馬鞍山雅景臺僅錄5宗，比起去年全年大跌約61.5%，跌幅為眾夾屋之中最大；其次是宗數最少的葵涌芊紅居，年內只得2宗，按年亦跌約6成；將軍澳旭輝臺宗數按年少5成。

除此之外，何文田欣圖軒、將軍澳叠翠軒宗數按年分別跌約41.2%及約31.4%；香港仔悅海華庭、鑽石山悅庭軒、青衣宏福花園、沙田晴碧花園則錄介乎約11.1%至約18.8%的按年跌幅。此10個夾屋中，只有葵涌浩景臺一個屋苑宗數按年上升，升幅達58.6%，宗數錄46宗，亦是10個夾屋之中最高。

雖然今年夾屋註冊量未及去年，但當中700萬元或以下個案卻已超過去年全年。若將2023年(截至12月14日)147宗二手夾屋按銀碼劃分，當中600萬元或以下錄35宗，比起去年全年高出約1.5倍；逾600萬至800萬元錄64宗，為各銀碼之中最多，按年亦已高出約20.8%；反觀，逾700萬元個案下跌，當中逾700萬至800萬元宗數按年少約57.8%；逾800萬元個案亦減少約54.3%。