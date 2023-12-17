陳樂怡：看好訂單增長空間 比亞迪電子候低收集
2023年12月17日 07:00
東網電視更多新聞短片
美國聯儲局驚喜放鴿，表明開始討論減息，市場估計最快2024年首季便會減息。減息預期升溫，債息回落帶動風險資產反彈。惟投資者後續宜留意聯儲局減息時間點及觸發原因，實為預防性減息，抑或是經濟出現問題。至於內地方面，中央經濟工作會議未有驚喜，惟由於聯儲局轉鴿，料內地放寬貨幣政策的空間增加，提前降準降息的可能性上升。
儘管債息見頂，有利增長股表現，但恒指結構上仍受制於金融和房地產板塊，而內房壓力顯著，相關板塊表現難有起色，導致恒指上行空間受限，預計恒指短線續於16,000點附近反覆。策略上，受惠於預期2024年行業景氣度回升，硬件股、紡織行業料可跑出。
個股方面，比亞迪電子(00285)早前收購iPhone及iPad機殼製造商Jabil廠房及業務，料可產生協同效應，有助其擴大於蘋果供應鏈的市場份額，並提升利潤率。此外，受惠於汽車智能化以及母企比亞迪股份(01211)銷量持續高速增長，公司智能座艙及智能網聯產品出貨量大增。看好公司在蘋果供應鏈的訂單增長空間，同時新能源汽車、戶用儲能繼續發力。現價對應24財年預測市盈率14倍，高於5年平均水平，宜候低收集，目標價40元，止蝕價29元。
信達國際研究部助理經理陳樂怡
(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)