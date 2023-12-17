陳樂怡：看好訂單增長空間　比亞迪電子候低收集

美國聯儲局驚喜放鴿，表明開始討論減息，市場估計最快2024年首季便會減息。減息預期升溫，債息回落帶動風險資產反彈。惟投資者後續宜留意聯儲局減息時間點及觸發原因，實為預防性減息，抑或是經濟出現問題。至於內地方面，中央經濟工作會議未有驚喜，惟由於聯儲局轉鴿，料內地放寬貨幣政策的空間增加，提前降準降息的可能性上升。

儘管債息見頂，有利增長股表現，但恒指結構上仍受制於金融和房地產板塊，而內房壓力顯著，相關板塊表現難有起色，導致恒指上行空間受限，預計恒指短線續於16,000點附近反覆。策略上，受惠於預期2024年行業景氣度回升，硬件股、紡織行業料可跑出。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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