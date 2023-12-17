印度樓價追落後　第3季漲5.9%區內排第二

印度成中美交惡的其中一個主要得益者，大量外商及資金進駐，推升經濟及股市外，樓價亦扭轉過去多年的停滯，正處追落後狀況。根據房地產顧問公司萊坊的統計，印度今年第三季樓價按年升5.9%，升幅在亞洲區中僅次於日本的6.3%升幅，在全球則排14。

外媒報道，在2013至2019年間，印度樓價呈現停滯或下降。然而，隨着疫後需求顯著復甦，加上通脹及加息等因素，都推高印度樓價。其中又以印度第四大城市海得拉巴(Hyderabad)樓價升幅最大，由於大量企業將總部遷至該市，預計這種情況還將持續下去。印度11月通脹升至5.55%，升幅雖略低於市場預期，但與10月的4.87%相比仍有所上升，且進一步偏離印度央行制定的4%通脹目標。

面對樓價及需求猛漲，發展商都加快建屋速度。據報，印度孟買豪宅區班德拉(Bandra)目前有上百棟建築正在興建，此外，全國新建項目已達2012年以來最高水平，大型發展商的預售單位數量更出現雙位數增長。

根據萊坊統計，第三季全球樓價指數升幅最大的3個國家依次是土耳其、克羅地亞及希臘。土耳其樓價急升，主要由於該國正面對超高通脹，與去年同期相比，土耳其樓價升幅高達89.2%。