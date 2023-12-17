財金官員：今年財赤逾千億　不排除明年續見紅

財金官員在網誌表示，受到環球利率持續高企、地緣政治、供應鏈布局調整等因素影響，香港經濟增長動力受壓，資產市場持續疲弱，政府收入亦受到影響。其中來自股票和物業交易的印花稅以至地價收入，較今年初的估算大幅減少。

他指出，2023/24年度在計及發債所得後，特區政府綜合財政赤字預計可能會略超1,000億港元，較今年初發表《預算案》時預測的570多億元為高。展望明年，地緣政局仍然複雜多變，遏抑香港經濟增長的速度，跟資產市場相關的收入難以快速恢復，下年度繼續出現赤字的機會不能抹殺。

事實上，撇除防疫抗疫，以及在疫情期間為穩住經濟而推出的逆周期措施等開支後，政府開支由2017/18年度的4,700多億元，增加約40%至2022/23年度的6,600多億元，遠超同期政府收入的增幅。這段期間，府出現了3年的赤字，財政儲備由11,029億元下降至8,348億元。

他指出，有效管控開支以至適當節流是不能避免，是保持公共財政穩健、經濟和社會可持續穩定發展的要素之一。政府今年會繼續維持公務員編制零增長，並已推行「資源效率優化計劃」，各政策局及部門2024/25年度須節省經常開支的1%，並於2025/26年度再節省1%。節省所得的資源將會在內部重新調配，供優化和推出新的公共服務。