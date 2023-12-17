11月商舖買賣註冊宗數按月增加37%

美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，11月份錄得85宗商舖買賣註冊(主要反映10月份市況)，按月上升約37.1%，連跌兩個月後首度回升；註冊金額約8.26億港元，按月增加約47.8%。

若按銀碼劃分，價值500萬元或以下及500萬以上至1,000萬元物業分別錄得37宗及23宗註冊，按月上升約27.6%及76.9%。至於價值2,000萬以上至5,000萬元的商舖註冊量最新錄得7宗登記，按月急升約2.5倍。介乎1,000萬以上至2,000萬元及5,000萬以上至1億元的商舖則分別有16宗及2宗註冊，按月持平。

若按地區劃分，升幅最大的區域是港島區，最新錄得15宗註冊，按月飆升約1.5倍，其次為九龍區，11月錄得51宗登記，按月增加約45.7%。新界區最新錄得19宗註冊，按月減少約9.5%。至於四核心區(中環、銅鑼灣、旺角及尖沙咀)的註冊成交則錄得11宗，按月增加1宗。

美聯旺舖董事梁國文表示，今年不少港人在周末都會北上消費及娛樂，同時，旅遊業的復甦步伐亦受限，令本港的消費力出現外流。造成這種現象的其中一個重要原因是由於美國聯儲局在多番加息下令港元維持強勢，導致在香港消費的開支相對其他地區而言都較高。在聯儲局最近的議息會議中，局方決定維持利率不變。假如市場預期明年下調息率的消息得到落實，預料目前港元強勢的情況有望得到扭轉，香港在旅遊方面的吸引力才會得到提升。