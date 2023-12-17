供應鏈又現危機！貨輪暫停駛經紅海避襲擊

航運業今年經歷不平凡的一年，受地緣政治及天氣等因素影響，經營環境不再「風平浪靜」。

最新的問題是也門故塞武裝組織多次襲擊駛進紅海的貨船，對安全及業務構成嚴重威脅。外媒報道，全球各大貨櫃航運公司紛紛將船隻從紅海轉移，除了決定停駛紅海航道，也將部分航線繞道，可能導致運費上升，再次為全球供應鏈構成延誤。

繼兩大航運公司馬士基及Hapag Lloyd日前決定暫停行經紅海的航線外，MSC地中海航運也跟隨。MSC周六(16日)在官網上發表聲明，MSC Palatium III於上周五在紅海遭到襲擊，證實先前的報告。貨櫃船的船員沒有受傷，但受到有限的火災損失，並且該船已停止運作。MSC是一家少數​​人持股的公司，總部位於瑞市日內瓦，控制著全球貨櫃市場約1/5的運力。

聲明中表示，由於上述事件，為保護海員的生命和安全，在紅海通道安全之前，MSC船舶將不會通過蘇彝士運河的東行和西行。有些服務將改道途經南非好望角。

然而，航運業也有好消息，早前因為「缺水」而要配給過關證的巴拿馬運河，由於11月降雨量多過預期，幾個月來的乾旱情況已有所改善，將由2024年1月開始放寬每天通行船隻數量，並調整船舶預訂系統。

巴拿馬運河發表聲明，指1月起每日將允許24艘船通過。今年1月船隻通過數量減至20艘，2月進一步減少至18艘，目前是每日22艘。另外，對於新巴拿馬型船閘，將從明年1月16日或之後的船閘預訂系統，額外開放一個艙位，巴拿馬型船隻的預訂系統，也將從1月起加開兩個艙位。

當局還針對系統進行其他調整，包含每位客戶每日只能使用1個預訂艙位，以及為滿載貨櫃船分配預訂艙位的優先順序等。

厄爾尼諾現象導致巴拿馬地區降雨量降低，連帶影響到運河水位急降，迫使船隻需要等待數天或數周才能通過。有船東支付數百萬美元插隊費「打尖」過關，有些則改道繞過非洲或南美洲。