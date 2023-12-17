少子化問題有幾嚴重？馬斯克唔願投資　南韓人口將減三成...

全球已發展國家近年一直受「少子化」困擾，就連中國都因為出生率下跌而導致人口萎縮，為問題響起警號。

而美國富豪、SpaceX創始人馬斯克都對此感到憂慮。他被問及會否在意大利投資時表示，意大利是一個投資的好地方，但當地出生率低得令人擔憂，直言如果勞動力減少，誰會在這個國家工作？他呼籲意大利推出激勵措施，鼓勵家庭生育更多孩子。

馬斯克絕對有資格作為鼓勵生育的護旗手。他曾多次強調「不生小孩文明會滅絕」，而他亦身體力行，近日傳出與前女友又生下1子，至今已分別與3個不同的女人合共生下10名子女，是位「多產父親」。

除了意大利外，南韓也是近年深受關注，出生率較低的國家。外媒報道，受經濟壓力愈來愈大影響，許多南韓年輕人都不願意結婚生小孩，其中南韓因為社會階級觀念嚴重，再加上高工時、高樓價，被當地年輕人稱為「地獄朝鮮」，目前在全球生育率墊底也不足為奇，人口危機恐怕也難以逆轉。

近幾年南韓生育率不斷下滑，2022年跌至0.78的歷史新低，遠遠落後其他開發中國家，南韓國家統計局日前還預測，南韓總人口目前約5,160萬人，但到2072年，恐會大幅滑落至3,620萬人。

報道引述南韓國家統計局的調查顯示，若以30歲以上男女性做區分，女性對婚姻抱持樂觀態度的只有31.8%，男性則有48.7%，較20多歲男女性雖然有微幅提升，但即使有意結婚也不一定想生兒育女。根據數據顯示，2015年年齡介於20多歲至30多歲的受訪者中，只有27.7%對婚後不生小孩持正面觀感，但到2020年，表示婚後不生小孩的比例已升至44.1%。