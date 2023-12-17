【多圖】港島兩房私宅僅開價280萬拍賣　較估價大幅低3成

樓市低迷，臨近年底仍有不少銀主趕出貨。港島筲箕灣東大街有該類私人住宅兩房單位，僅以280萬元開價拍賣，較估價大幅低出約三成。

黃開基拍賣行本周三(20日)將推拍約19項物業，其中上述銀主盤為好景樓中層B室，實用面積約319方呎，開拍呎價只約8,777元。該行指，單位附有企理裝修，3面有窗，物業估價約400萬元，現時開拍價低約120萬元。資料顯示，項目同層A室，實用面積約281方呎，今年11月以約360萬元登記售出，呎價亦達約12,811元。

同場推拍粉嶺碧湖花園7座高層連天台銀主盤，單位實用面積約441方呎，天台面積約329方呎，以398萬元翻拍，較之前低約12萬元，平均呎價約9,025元。該物業網上銀行估值約461萬元，現開價低約63萬元或約13.7%。

九龍亦有銀主單位以呎價低至「6字頭」開拍。忠誠拍賣同日亦推出約23項物業，不少為銀主盤，包括土瓜灣安和園2期安福大廈中層C室，開價370萬元，以單位實用面積約545方呎計算，呎價只約6,789元。

另外，紅磡鉅基閣高層B室，實用面積約317方呎，再減價20萬元，以230萬元翻拍，呎價約6,825元。該單位早於今年9月以376萬元推拍，其後多次劈價，至今累減146萬元或近39%。