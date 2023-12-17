汪敦敬：大局下的香港樓市　前景點睇...

表面上看，香港樓市及股市不景，因此許多人將資金做定期存款，但因果關係其實可以倒轉，就是擁有資金的人在局勢不明朗下選擇了多做定期去收高息！在這個特性下，如果經濟環境改變，例如定期息口沒有那麼高，或者通脹及GDP增長高於定期息口的時候，在銀行內的資金就會變為樓市購買力！

近一年多，香港定期存款總共增加了3.65萬億元，去到超過9萬億元，全香港正在做一個儲蓄運動，這個升勢去到10月尾定期首次出現較顯著的減少。這個減少佔總數只是一點點，就已經有逾700億元從定期回流到存戶的戶口，與最近樓市減辣之後出現的現金契付款買樓趨勢是完全脗合的，即是說市場仍然是由有錢人佔優勢。

近日Trading Economics網上平台機構根據不同經濟體的銀行存款對比GDP(本地生產總值)作了一個統計，很多國家的銀行存款只是佔GDP的百分之幾十而已，但香港竟達403%。很多人都指出香港IPO集資排名由全球第一跌到第八，比印尼還要低。值得留意的是全球集資最高的交易所是上交所，第二高是深交所，兩者集資總額已經高於排名靠後的六個交易所相加的總數。看到IPO集資的趨勢就知道，東升西降已是清晰可見，香港減少了IPO不是完全因為美國的衝擊，雖然這個是有不少困擾，但最重要的原因是上海與深圳的成熟。

是否代表香港金融中心從此褪色？筆者認為不是，這僅為一個合理的金融發展過程。最近沙特ETF在香港掛牌上市，正是香港新的特色。

祥益地產總裁 汪敦敬