東方甄選罷免CEO孫東旭　批其不善管理公司品牌聲譽

其實東方甄選已於上周六(16日)已經公布解除孫東旭的職務。本次公告仍有Update，首先是事後仍獲俞敏洪稱為「我的小兄弟」的孫東旭，轉任非執行董事，但同時表明：「孫(東旭)先生職務變動反映了其近期對本公司品牌及聲譽管理不善……孫先生退出該等職位將能夠更好地維護本公司股東的利益，從而讓經驗更為豐富的董事接管本公司的日常管理。」

事緣一名當紅主播董宇輝(曾為新東方英文老師，因內地打殘補習行業改做直播帶貨)月初在吉林做直播的文案受歡迎，東方甄選的「小編」回應是集體創作。

言論一出引發董的粉絲不滿，且愈演愈烈，孫處理事件的態度亦被廣受抨擊，董的粉絲過檔另一直播帶貨平台高途，新東方在抖音的直播平台粉絲數量3天就流失了8%，導致股價大跌。要留意的是，董據報貢獻東方甄選一半的GMV(交易總額)。

「董宇輝小作文事件」是內地網民本月「食花生」的熱門話題。東方甄選的公告稱，孫東旭確認與董事會並無意見分歧，並無向公司提出任何申索，亦無與其罷免有關的其他事宜須提請股東及聯交所關注。

俞敏洪一直是內地知名的民營企業家。就其兼任CEO，東方甄選稱，他「除了具備豐富的業務決策及管理經驗之外……亦一直是中國知名的公眾人物，已成為本集團形象代言人」，又指他對農產品及直播有深厚了解。

東方甄選抖音GMV的粉絲周日(17日)已止跌靠穩，但收復250萬名流失掉的粉絲言之尚早。

事實上，董宇輝已用「士為知己者死」這樣強烈的用語表明沒有離心，「我和俞老師溝通很順暢，我感到自己一直被尊重和傾聽，對我來說，比發多少錢更重要……如果我單純為了更高的金錢報酬，去年就離開了，因為我拿到過很多個天價offer，但我思考了我的生命和意義，最后我決定要做自己喜歡、認可、有意義的事情。」

俞敏洪則表示，未來公司管理中一定會參考董宇輝意見，也會給他充分的資源和空間，又說要對所有主播待遇作出大調整，不僅是董。