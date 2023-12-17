新盤在周末錄約264宗成交　內地專才購沙田項目

新盤市場於本周末有大型銷售活動，市場於周六、日(16、17日)錄約264宗一手成交。佔大部分來自昨日展開第三輪銷售的天水圍項目，該盤兩日累沽247伙。其他項目亦續有承接，有內地專才斥約1,440萬港元購入沙田新盤三房戶。

YOHO WEST開售15日累沽近900伙

他指出，由於向隅客眾多，昨日已經上載價單第6號共159伙，同時公布銷售安排，將於周三(20日)新一輪發售291伙。樓市向好勢頭持續，聯儲局已經3次停止加息，明年見頂回落機會高唱入雲，加上租金持續上升，轉租為買的誘因愈來愈大。

新地代理總經理胡致遠表示，該盤昨日進行第三輪銷售，截至今天下午(17日)已售出246個單位，而新推單位涵蓋9種間隔，折實平均呎價約12,599元。即將展開的第四輪銷售，除了包括價單第6號所有單位外，還涵蓋第1至5號價單未推出的單位，不單盡推所有價單單位，亦是年度壓軸推售。

第四輪銷售將會沿用以往的分組模式，A組買家可購入指定單位，最多可購入4伙。B組買家可購入其他戶型單位，最多可購入2個單位。項目將保留部分質素較高、面向天水圍公園正南單位，於農曆新年後再決定銷售部署。

此外，項目1至5號價單部分單位亦調升售價。據價單資料，最新有50個單位加價，加幅介乎約1至3.8%不等，加幅最大均位於第1C號的2A座的A8室，實用面積454方呎。

凱柏峰III周日沽1伙 成交價636.4萬元

星凱‧堤岸三房戶獲內地專才以1440萬購入

●中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，旗下沙田星凱‧堤岸再錄專才承接，周日(17日)售出2座10樓F室，實用面積774方呎，三房連套房設計，以1,440.6萬港元售出，呎價約18,612元。

據了解，買家為內地專才，預計可受惠「先免後徵」政策，購入單位作自住之用。項目自9月重推以來沽出48伙，套現逾5.6億元。樓盤開售至今累售920伙，套現逾95億元，平均呎價20,364元。

維港1號周日售656呎三房戶 成交價逾1479萬