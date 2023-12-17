德福花園兩房放盤一個月即沽 呎價跌穿1萬元

二手樓市氣氛薄弱，市區屋苑亦失去抗跌力，九龍灣德福花園再錄呎價低於1萬元成交，一個兩房戶劈價約115萬元售出，呎價約9,944元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

九龍區

●利嘉閣鮑允中表示，九龍灣德福花園B座中層3室，實用面積約538方呎，兩房間隔，上月以約650萬元放盤，本月已下調至約565萬元，終減至約535萬元售出，呎價約9,944元。

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新界區

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田居屋愉田苑B座中層2室，實用面積約483方呎，兩房間隔，已補價自由市場叫價約470萬元，放盤1個月減價70萬元，以約400萬元成交，減幅約15%，呎價約8,282元。

●世紀21奇豐胡佩碧指出，馬鞍山居屋錦英苑G座高層7室，實用面積約645方呎，三房間隔，放盤5個月，以未補價第二市場價約410萬元售出，呎價約6,357元。

●祥益黃文樂表示，屯門居屋兆畦苑A座高層8室，實用面積約485方呎，兩房間隔，減價約22萬元，以約238萬元未補價第二市場價易手，呎價約4,907元。

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