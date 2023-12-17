特步全購索康尼中港澳銷售業務　買入4成在華IP

特步周日(17日)進而宣布，以6,100萬美元(約4.75億港元)全購上述合資公司，以及Saucony兩岸三地品牌知識產權(IP)持有實體40%權益、認購該IP實體其餘35%或60%權益的權利。

特步稱，交易彰顯集團對索康尼和邁樂品牌的發展，以及其在中國市場增長潛力的信心和決心，又指索康尼於2023年上半年成為集團旗下首個實現盈利的新品牌，展示出品牌在中國市場知名度高，愈來愈受歡迎。

公司稱，索康尼跑鞋廣受中國內地專業和大眾跑者的關注，而於多個大型馬拉松賽事的穿着率亦顯示品牌倍受青睞。上海及廈門馬拉松是中國僅有被認證為「世界田徑白金標賽事」的馬拉松賽事，在該兩項著名賽事以及北京和無錫馬拉松中，索康尼穿著率在眾多國際品牌中穩踞前3。此外，於上海及北京馬拉松的所有品牌穿著率中，索康尼亦取得3甲之位，超越多個國際和國內品牌。索康尼的受歡迎程度與日俱增，證明其品質和性能優越，能進一步鞏固其在競爭激烈的賽事中，成為跑者首選品牌之一的地位。

特步又稱，通過特步及Wolverine於產品創新方面的能力及專業知識，特步在採購Wolverine推出的產品同時，將繼續設計和研發針對中國消費者的定製產品系列(中國線產品）。該等中國線產品目前佔索康尼及邁樂品牌於中國約一半的銷售額，其將賦予集團開拓全球市場並擴大索康尼及邁樂品牌業務規模的機會。展望未來，索康尼除了繼續研發現有的「功能」系列外，亦將進一步拓展「復古」和「通勤」系列，以擴大其時尚與休閒產品的供應，務求藉此戰略性擴充滿足中國市場對個性化及多功能服飾的需求增長。

特步主席兼行政總裁丁水波表示，合併合資公司的擁有權及管理權不僅會最大限度地發揮特步主品牌與索康尼及邁樂品牌於產品創新、營銷及分銷渠道方面的協同效應，更可助加強集團對品牌戰略方向及營運效率的控制。