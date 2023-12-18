周樂樂：虛擬資產升勢暫緩　短期需謹慎

上周，虛擬資產市場按下上行暫停鍵，進入回調盤整期。據OSL交易所報價，BTC當周最高44,000美元，最低跌至40,511美元，最大跌幅近8%，截至17日下午1時，BTC回升至42,160美元上下，暫時穩住跌勢，依舊位於近三月高位。ETH走勢相似，最高2,346美元，最低2,140美元，最大跌幅8.87%，而後回升至2,235美元左右。

在本輪下跌前，加密市場已連續三周收漲，BTC由36,600美元最高漲至44,567美元，ETH由2,017美元最高漲至2,392美元。 連番上漲後，市場貪婪情緒加劇，這次回調有助於回歸健康走勢。

宏觀經濟方面，美國聯儲局如市場所料連續三次貨幣政策會議保持利率不變，同時利率指引做出軟化加息立場的改動，承認過去一年通脹放緩的評價，點陣圖顯示過半美聯儲官員預計明年至少降息三次。金融市場長期流動性緊縮狀況有所緩解，預計後續有更多資金流入虛擬資產等風險資產。

鏈上數據方面，BTC非零位址數持續成長，達到5,238萬個，顯示愈來愈多用戶持有BTC；同時，上周BTC鏈上每日處理超過50萬筆交易，處於歷史高位，BTC網絡採用率長足提升；而持有BTC 1年以上地址持幣量佔據總供應量的70.58%，同樣處於歷史高點，這通常是牛市早期的標誌，意味着長期持有者惜售BTC。

着眼ETH，因鏈上生態近期復甦，ETH銷毀量逐日增加，過去一周ETH流通量持續減少，年通脹率降低至-0.89%，這使得ETH成為兼具通縮和生息屬性的特有資產。

在監管政策方面，最引人注目的比特幣現貨ETF進展密切，美國SEC多次與貝萊德等申請機構會面探討細節，SEC主席Gary Gensler也暗示該機構對比特幣ETF的一貫的拒絕立場可能會發生改變。

展望後市，加密市場上行勢頭有所減弱，或經一段時間震盪後才會選擇方向。鑑於BTC近三月已上漲50%，需警惕比特幣ETF獲批及產量減半等多重利好已經「Price In」，倉位部署和交易策略也應更為謹慎。

勝利證券副首席運營官 周樂樂