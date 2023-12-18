華南城澄清不實言論　另無法支付11月利息

公司沒有足夠的財務資源在2023年12月20日或之前支付11月利息。徵求同意旨在為集團提供更多時間和運營靈活性以獲得融資，且為在當前情況下現實而可信的償債時間表，集團將盡一切努力遵守該時間表。公司敦促未贊成該徵求同意交易以及尚未投票支援該徵求同意交易的持有人在進一步延長到期日之前盡快遞交或重新遞交指令以支援該徵求同意交易。

另外，公司注意到，有媒體聲稱一個所謂的匿名臨時持有人團體「在所有五個系列票據中持有至少25%本金的阻止債權」。該聲明不真實且極具偏見。

公司澄清，於2023年12月15日下午3時28分(香港時間)接獲資訊和製表代理通知，已有至少一系列票據獲得75%以上的持有人投票贊成徵求同意。

公司注意到，該不實陳述暗示了投任何的贊成票將會是徒勞的，繼而阻止在延長到期日前進一步支持徵求同意的投票，公司敦促債權人對明顯針對並意圖影響能夠在徵求同意中投票的債權人的虛假資訊保持高度警惕。

截至公告之日，69.8%的票面總額持有人已投票支持徵求同意。鑑於不實言論在倫敦時間2023年12月15日下午4時正(延長到期日)前流傳，公司已將延長到期日進一步延長至倫敦時間2023年12月18日下午4時正，以便受此不實言論影響的持有人有更多時間投贊成票或改投贊成票。相應地，公司將(i)於2023年12月19日向在進一步延長到期日或之前有效遞交同意的每位持有人支付同意費，(ii)於2024年1月31日向在進一步延長到期日或之前有效遞交同意的每位持有人支付激勵費。