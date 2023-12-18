港股黑期低水90點　油價結束7周跌勢

●踏入亞洲時段，美匯指數升0.05%，報102.61；港匯見7.8018；離岸人民幣(CNH)報7.133；美元兌日圓處142.32；歐元報1.0893，英鎊報1.2668。金價處2,019.16美元。布油報77.23美元，紐油報72.44美元。比特幣(Bitcoin)跌2.1%，報4.13萬美元。道指期貨升10點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水90點。

●道指上周五(15日)收報37,305點，升56點或0.15%，再創收市新高；標指收報4,719點，跌不足1點；納指收報14,813點，升52點或0.35%。全周累計，道指、標指、納指分別升2.9%、2.5%、2.9%，三大指數均連升7周。

●港股ADR指數按比例計算，收報16,623點，跌169點或1.02%。

●12月恒生指數夜期收報16,690點，跌136點，低水102點，成交18,588張。

●紐約期油上周五收報每桶71.43美元，跌0.15美元或0.21%，全周累升0.28%；倫敦布蘭特期油收報每桶76.55美元，跌0.06美元或0.08%，全周累漲0.68%。兩者均結束連續7星期跌勢。

●紐約期金上周五收報每安士2,035.7美元，跌9.2美元或0.4%。全周累升近1.1%。

●英國富時100指數上周五收報7,576點，跌72點或0.95%；德國DAX指數收報16,751點，跌不足1點；法國CAC指數收報7,596點，升21點或0.28%。

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