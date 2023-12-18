商湯：已故湯曉鷗持有A類股份不同投票權終止

於湯曉鷗間接持有的A類股份轉換成B類股份後，已發行的A類股份數目將為6.14億股(佔公司投票權約15.75%)及已發行的B類股份數目將為328.54億股(佔公司投票權約84.25%)。

湯曉鷗、徐立、王曉剛、徐冰及由彼等控制的實體已自願承諾，自2022年12月30日開始起計的兩年期間內，不會出售於2022年11月30日由彼或彼控制的任何實體持有或實益擁有的任何公司的A類股份及/或B類股份。於Amind持有的A類股份轉換成B類股份後，預期總數為80.34億股B類股份(佔公司投票權約20.6%)及6.14億股A類股份(佔公司投票權約15.75%)，即總數為佔公司投票權約36.35%的股份，將繼續受限於上述的自願禁售承諾。

湯曉鷗的逝世並不預期會對公司的日常管理及一般業務營運活動造成重大不利影響。