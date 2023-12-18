港股回吐　百度及網易跌2%　商湯挫逾一成

港股低開122點後窄幅上落，恒生指數中午收報16,633點，跌158點或0.94%，半日波幅僅108點。國企指數半日收報5,639點，跌61點或1.07%；科技指數中午收報3,736點，跌43點或1.16%，主板成交489億港元。

大型科網股個別發展，百度跌2.1%；網易跌1.9%；美團跌1.8%；攜程跌1.4%；騰訊跌1.2%；京東集團跌0.5%。阿里巴巴升0.3%；小米集團升0.4%。

金融股拖低大市，中國平安跌1.9%；滙豐控股跌1.8%；中國銀行跌1.3%；工、建、招三大內銀股跌0.4%至0.5%；中國人壽跌0.3%；友邦保險跌0.2%；香港交易所跌0.1%。

商湯科技創始人兼執行董事湯曉鷗因病去世，其間接持有的A類股份將會轉換成B類股份。商湯股價早段曾挫18.2%，至1.03元上市新低；中午收報1.11元，跌12%。

東方甄選炒行政總裁孫東旭平息民憤，股價急彈重上30元，中午收報30.3元，升15.4%。

華盛證券財富管理部董事李偉傑表示，美股破頂、美債息回落，均對大市氣氛有正面幫助，但外資仍未有流入港股迹象，加上長假期將至，相信大市仍維持上落格局。恒指初步阻力在20天線約16,800點水平，短期支持則在16,400至16,600點。他補充，在粉飾櫥窗效應及成交配合下，港股才有望在今年餘下時間衝上50天線約17,262點，但要進一步突破，則要內地推出更多刺激經濟的消息支持。

【09:20】港股回吐過百點 網易跌近2% 金融股偏軟

港股連升兩日後回吐，恒生指數開市跌122點或0.73%，報16,669點；國企指數低開47點或0.84%，報5,652點；科技指數跌32點或0.85%，報3,748點。

大型科網股個別發展，網易跌1.7%；騰訊及美團跌1.5%；百度跌1.4%；京東集團跌0.5%；小米集團及攜程無起跌。阿里巴巴升0.3%。

金融股合力拖低大市，中國平安跌2%；招商銀行跌1.5%；滙豐控股跌1.3%；中國人壽跌0.8%；香港交易所跌0.4%；工、中、建三大內銀股跌0.2%至0.6%；友邦保險跌0.1%。