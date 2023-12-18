小米造車有幾大決心？雷軍︰投入是「市價十倍」...

報道引述雷軍稱，3年前覺得造車是一件挺難的事，對此有敬畏之心，於是定下「守正出奇」的原則，即充分尊重汽車業的規律，使用行業成熟技術確保把第一輛車做好，再在這個大前提下創新。

此外，雷軍也決定採取「十倍投入」的策略。他指，一般車企造一輛車，總計投入300至400人，以及10億至20億元人民幣(下同)的經費，小米汽車的第一輛車整體投入3,400名工程師，研發費用逾100億元，是10倍以上的投入。他又指，自己是抱着志在必得的方式來做。

雷軍對銷售可有把握？他表示，對小米汽車的銷售情況有所擔心，怕「一上來不火，大家都不買」，又擔心「大家都來買，但要等一、兩年」。

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