【高盛推介】阿里巴巴逆市繼續反彈 獲資金吸納
2023年12月18日 10:53
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴上周五(15日)重上70元水平，升約3.7%，今早(18日)逆市繼續上升。早段高見72.8元後升幅收窄，現報71.8元，升約0.2%。據監管文件顯示，阿里旗下淘寶中國控股計劃出售2,500萬股小鵬汽車ADR，完成後持股比例從10.2%降至7.5%，涉資3.91億美元。
觀察個股輪證資金流向，好倉於上周四錄得約200萬元資金流入後，上周五獲資金轉向沽出。淡倉於上周四及上周五共錄得約580萬元資金流入。
投資者如看好阿里，可留意屬少數中期輕微價外的阿里購(21564)。中期選擇可留意輕微價外、活躍條款的阿里購(20416)。牛證方面的近牛選擇可留意阿里牛(60104)，遠牛選擇可留意阿里牛(63125)。
阿里購21564，行使價79.93元，2024年06月25日到期，實際槓桿6.0倍，少數中期輕微價外。
阿里購20416，行使價83.05元，2024年08月27日到期，實際槓桿5.4倍，中期、輕微價外、活躍條款。
阿里牛60104，收回價65元，行使價63.5元，換股比率100，槓桿比率10.0倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
阿里牛63125，收回價60元，行使價58.5元，換股比率100，槓桿比率5.6倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
阿里沽21346，行使價71.8元，2024年09月12日到期，實際槓桿3.3倍，貼價。
阿里熊60102，收回價85元，行使價86.5元，換股比率100，槓桿比率4.8倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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