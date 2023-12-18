【高盛推介】納指、道指創新高 美聯儲官員表態減息預期
2023年12月18日 11:39
東網電視更多新聞短片
（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：日前美國亞特蘭大聯儲總裁博斯蒂克表示，若通脹按預期下降，料直至明年第三季才會減息。而芝加哥聯儲主席古爾斯比日前則表示，不排除在明年3月的聯儲會議上減息的可能性。
美指上周五(15日)個別發展，當中納指表現最好，當日最高見16,669點，創兩年新高，收市升85點或約0.5%。道指上周五低開高走，最高見37,347點，亦創多年新高，收市升56點或約0.2%。標指於上周五則輕微下跌，收市跌不足1點及0.1%。
觀察個股輪證資金流向，納指好倉於上周獲資金連日吸納，上周一至上周五皆錄得資金流入，合共約360萬元。淡倉於上周五獲資金轉向流入，上周一至上周五則共錄得約90萬元資金流入。
道指方面，好倉上周一至上周四共錄得約60萬元資金流入後，上周五獲資金轉向沽出。淡倉於上周一至上周五皆錄得資金流入，合共約350萬元。
標指方面，好倉於上周一至上周五皆錄得資金流入，合共約40萬元。
納指購10039，行使價17,280點，2024年3月15日到期，實際槓桿18.7倍，低面值、高槓桿。
納指沽10102，行使價14,000點，2024年6月21日到期，實際槓桿9.4倍，中期、時間值損耗較低。
道指沽10111，行使價33,000點，2024年06月21日到期，實際槓桿13.1倍，輕微價外、高槓桿。
道指沽10002，行使價30,000點，2024年09月20日到期，實際槓桿10.8倍，中長期。
標指沽10081，行使價3,588點，2024年06月21日到期，實際槓桿11.0倍，中年期。
蘋果、特斯拉及字母公司認股證條款：
蘋果購10042，行使價208元，2024年4月23日到期，實際槓桿8.2倍。
蘋果沽10043，行使價150元，2024年4月23日到期，實際槓桿7.5倍。
特拉購10089，行使價350元，2024年05月21日到期，實際槓桿4.3倍。
特拉沽10088，行使價138元，2024年05月21日到期，實際槓桿3.1倍。
字母購10053，行使價158元，2024年06月25日到期，實際槓桿6.2倍。
字母沽10052，行使價118元，2024年06月26日到期，實際槓桿3.9倍。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2023年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載：http://www.gswarrants.com.hk 。