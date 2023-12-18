【高盛推介】納指、道指創新高　美聯儲官員表態減息預期

高盛(亞洲)有限責任公司：日前美國亞特蘭大聯儲總裁博斯蒂克表示，若通脹按預期下降，料直至明年第三季才會減息。而芝加哥聯儲主席古爾斯比日前則表示，不排除在明年3月的聯儲會議上減息的可能性。

美指上周五(15日)個別發展，當中納指表現最好，當日最高見16,669點，創兩年新高，收市升85點或約0.5%。道指上周五低開高走，最高見37,347點，亦創多年新高，收市升56點或約0.2%。標指於上周五則輕微下跌，收市跌不足1點及0.1%。

觀察個股輪證資金流向，納指好倉於上周獲資金連日吸納，上周一至上周五皆錄得資金流入，合共約360萬元。淡倉於上周五獲資金轉向流入，上周一至上周五則共錄得約90萬元資金流入。

道指方面，好倉上周一至上周四共錄得約60萬元資金流入後，上周五獲資金轉向沽出。淡倉於上周一至上周五皆錄得資金流入，合共約350萬元。

標指方面，好倉於上周一至上周五皆錄得資金流入，合共約40萬元。

納指購10039，行使價17,280點，2024年3月15日到期，實際槓桿18.7倍，低面值、高槓桿。

納指沽10102，行使價14,000點，2024年6月21日到期，實際槓桿9.4倍，中期、時間值損耗較低。

道指沽10111，行使價33,000點，2024年06月21日到期，實際槓桿13.1倍，輕微價外、高槓桿。

道指沽10002，行使價30,000點，2024年09月20日到期，實際槓桿10.8倍，中長期。

標指沽10081，行使價3,588點，2024年06月21日到期，實際槓桿11.0倍，中年期。

蘋果、特斯拉及字母公司認股證條款：

蘋果購10042，行使價208元，2024年4月23日到期，實際槓桿8.2倍。

蘋果沽10043，行使價150元，2024年4月23日到期，實際槓桿7.5倍。

特拉購10089，行使價350元，2024年05月21日到期，實際槓桿4.3倍。

特拉沽10088，行使價138元，2024年05月21日到期，實際槓桿3.1倍。

字母購10053，行使價158元，2024年06月25日到期，實際槓桿6.2倍。

字母沽10052，行使價118元，2024年06月26日到期，實際槓桿3.9倍。

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