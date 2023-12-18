馬士基等停駛紅海料推高運價　航運股炒起

以巴戰爭持續，紅海水域多艘船隻遇襲，近日馬士基(Maersk)、赫伯羅特(Hapag Lloyd)等集運巨頭陸續發聲明表示，暫停其所有經紅海的貨櫃運輸，直至另行通知。此外，另一條重要航線巴拿馬運河，近月也因為乾早導致通航量被迫大降。

內媒引述國海證券指，關鍵航道一旦中斷則會迫使船隻繞道而行，增加噸公里需求，如果蘇彝士運河封鎖，這些船舶幾乎沒有其他選擇，只有從非洲南段的好望角繞行，將增加9,000公里的額外航程，以及6至14天的繞行時間。同時，可能會有部分船隻堵塞在運河中，或臨時改變航道，大幅降低貨物到港率，引發貨主恐慌補貨，航道封鎖期間，運價上漲的風險大增。

中信建投證券指，四大船公司停航，將使歐亞航線有效運力損失約12%。若紅海航線完全無法通過，歐亞航線有效運力將損失約21%。