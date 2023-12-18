新農業品牌「一米八」亮相　取名源自馬雲一個心願...

螞蟻集團前首席執行官、阿里巴巴前合夥人胡曉明認為，科學養殖可以管控品質，可以比野生更優質，「一米八」產品已經不斷落地，例如「一米八」鮮活貽貝產品之前已經在盒馬首發，獲得諸多好評，今日「一米八」也將進行大黃魚首發。

內媒指，「一米八」品牌籌備兩年，為此初創團隊走訪12個國家的35個城市，考察至少107家企業/科研院所/水產市場等。

根據公開資料，一米八農業科技(海南)有限公司於今年5月26日成立，董事長為胡曉明，經營範圍包括種畜禽經營、農產品的生產、銷售、加工、運輸、貯藏及其他相關服務等。此外，胡曉明並擔任一米八海洋科技(浙江)有限公司董事長。

一米八海洋科技(浙江)有限公司於今年7月20日成立，主要從事水產養殖、食品銷售、水產品冷凍加工、新興能源技術研發、離岸風電相關系統研發、太陽能發電技術服務、風力發電技術服務、儲能技術服務、生質能技術服務、海洋工程平台裝備製造及海洋工程裝備銷售等。

上述兩家一米八公司的控股股東，是今年3月在香港成立的「1.8 Meters Technology」。