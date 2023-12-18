報告：近半亞太區消費者偏好AI支援工具或服務

據Adobe的《數碼化客戶體驗現狀報告》結果顯示，與人工互動相比，近一半的亞太地區消費者（48%）會更傾向於選擇人工智能支援的工具或服務，遠高於39%的全球平均水平。更多消費者希望兩種方法均可供選擇，尤其是在探索新產品和服務時。

儘管亞太地區的消費者也期待透過生成式人工智能獲得更好的客戶體驗，但報告指出，品牌在此方面卻落後於全球同業。與全球18%的品牌相比，亞太地區只有11%的品牌正在利用生成式人工智能提升客戶體驗。在歐洲和美國，品牌已有專門的人工智能預算和內部使用政策的可能性是其他地區的兩倍。

然而，亞太地區的品牌致力於未來12個月內提高其生成式人工智能能力，47%的品牌表示這是他們的首要客戶體驗重點，並將之置於戰略議程首要位置，與整合客戶體驗技術堆疊（technology stack）同等重要。

Adobe大中華區董事總經理吳振章表示，生成式人工智能技術在改善客戶體驗方面的應用潛力非常可觀，尤其是在大規模生成和交付個人化內容方面。但和其他新興技術一樣，企業在應用生成時人工智能技術之前，應該評估並規避安全風險、採取措施降低資料安全的隱憂，從而增強客戶對品牌的信任。